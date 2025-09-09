テレビ朝日弘中綾香アナウンサーが、8日深夜放送の同局「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2時36分）に出演。高校時代のエピソードを「超ヒエラルキーのトップ」とイジられるシーンがあった。クイズプレーヤーの伊沢拓司、お笑い芸人のみなみかわ、弘中アナによるクイズバラエティー。平成を振り返るクイズ企画「平成えもえもクイズ」で、2000年代に流行したSNSサービス「mixi（ミクシィ）」の思い出を振り返った。