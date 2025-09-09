ロッテは、9月8日に、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、「クロミ×コアラのマーチ」を販売した。サンリオのキャラクター「クロミ」が、人気チョコ菓子のコアラのマーチに大変身したデザインの商品で、ここだけでしか手に入らないオリジナルクリアファイルの特典付きとなっている。ロッテオンラインショップで、期間限定・数量限定販売となる。ぜひ注目してほしいとのこと。商品特長として