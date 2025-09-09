「105g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお 6袋詰」亀田製菓は、「105g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお 6袋詰」「73g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお」（以下、「亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお」）を、9月8日から発売する。昨年3月に発売を開始した「亀田の柿の種 うましお」は、ガーリックやネギをきかせた“特製旨みブレンドオイル”を追いがけすることで、ピリッとした辛さは抑えながらもパンチのある