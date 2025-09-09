吉野家は、9月8日から12月25日11時までの期間、全国の吉野家店舗（一部店舗では実施していない）において、朝4時から昼11時までの間に店内またはテイクアウトで税込300円以上の会計をした消費者に、当日から翌朝11時まで利用できる「税込100円引きレシートクーポン」を配付する。吉野家の朝食メニュー「朝牛セット」は、牛丼にみそ汁と小鉢がついたお得なセットメニュー。セットの小鉢は玉子、半熟玉子、ミニサラダ、納豆、お新香