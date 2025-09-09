オプテージは9日、MVNOサービス「mineo」でAndroidスマートフォン「arrows Alpha」と「OPPO A5x」を9月10日に発売すると発表した。価格は8万5272円と1万9272円。 arrows Alpha 「arrows Alpha」はFCNT製のAndroidスマートフォン。arrowsシリーズの最上位モデルとされ、耐久性、AI機能、急速充電などが大きな特徴。おサイフケータイ、指紋認証、eSIMにも対応する。チップセットは「