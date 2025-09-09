JRÅìµþ±Ø²þ»¥Æâ¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë¤¢¤ëVINYL GALLERY¡Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ë ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¡¢9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦SIO¡Ê¥·¥ª¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØThe TOMODACHI¡ª Solo Exhibition LIFE SIDE #01¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ä¥½¥Õ¥Ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡¢SIO¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¡¼¥ÈTOYºîÉÊ¡ÖThe TOMODACHI¡ª¡×½é¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢