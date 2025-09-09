日本産科婦人科学会は、体外受精させた受精卵の染色体を調べる着床前検査の対象について、高年齢の不妊症の夫婦を新たに加えました。日産婦は8日、女性の年齢が35歳以上であることを目安とした「高年齢の不妊症」の夫婦を着床前検査の対象に加えました。受精卵の染色体異常は、不妊症や流産を繰り返す不育症の一因となるとされています。そのため、体外受精後、子宮に移植する前に受精卵を検査することにより、出生率の向上と流産