北朝鮮のミサイル総局と化学材料研究院は8日、炭素繊維複合材料を用いた高出力固体燃料エンジンの地上噴出試験を実施した。朝鮮中央通信が伝えた。試験は開発工程における最終段階であり、金正恩総書記自らが視察したと報じている。北朝鮮当局によれば、今回の試験は同型エンジンとして9回目で、最大推進力は1971kNに達したという。ミサイル総局は「開発の最終検証を終えた」と強調し、核戦略武力の強化における「画期的成果」と位