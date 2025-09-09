NHK「うたコン」作曲家・いずみたく特集 『うたコン』作曲家・いずみたく特集が、９月１６日午後７時57分からNHKで放送される。連続テレビ小説「あんぱん」で Mrs. GREEN APPLE 大森元貴がそのモデルを演じたことで話題の作曲家・いずみたくの名曲を特集。由紀さおりはいずみとのエピソードを交え、デビュー曲「夜明けのスキャット」を披露。プレイバック紅白は THE ALFEEが登場する。９月16日の「うたコン」は朝ド