国民民主党の玉木雄一郎代表は９日、国会内で会見を行い、自民党の総裁選を巡るゴタゴタを批判した。玉木氏は「石破総理が辞意を表明されて政局が動いている。政治空白が長引いてしまった。速やかに収束していただき、喫緊の物価高騰対策などに取り組む政治環境を自民党にしっかり整えてもらいたい」と注文。「できれば早く、今週にでも決めてもらいたいが、どうやらフルスペック投票で、報道によると１０月４日にならないと決