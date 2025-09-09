◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１―１の７回２死一塁で迎えた第４打席は３番手右腕チビイから右翼への二塁打を放ち、３試合連続安打とした。打球速度１１４・３マイル（約１８３・９キロ）と強烈な当たりだった。２死二、三塁となり、２番ベッツ