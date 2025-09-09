°åÎÅ¤ä²ð¸î¸½¾ì¤Ç¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«8Æü¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¿·¤¿¤ÊAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤ì¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÄ¹ÁÒÀ½ºî½ê¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¼«Î§°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½Å¤µ3¥­¥íÄøÅÙ¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«ÀÜµÒ¤ä²ÙÊª±¿¤Ó¤Ê¤É´µ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë