フリーアナウンサーの吉田照美（74）が体調不良のため入院しており、当面の間活動休止することが9日、分かった。所属する株式会社ブランニューミュージックの公式サイトで発表された。事務所は「弊社所属 吉田照美の活動に関するご報告」とし「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております」と報告。「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます」と活動休止も発表した。活動再