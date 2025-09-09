◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で二塁打を放ち、3試合連続安打をマークした。1―1で迎えた7回2死一塁で相手3番手右腕・チビリの内角低めチェンジアップを捉え、右翼線に二塁打を放ち二、三塁に好機を拡大した。この打球は114・3マイル（約183・9キロ）を計測する高速二塁打