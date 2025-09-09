プロ野球・阪神タイガースの監督就任１年目でセ・リーグを制した藤川球児監督。高知市立城北中学校で監督として指導した上田修身さん（６３）（前・高知商業高監督）が教え子の思い出と喜びを語った。（聞き手・古谷禎一）中学入学時、野球部の体験入部に来ず、ハンドボール部の練習に行っていると聞き、「野球をしないのなら球児という名前を変えろ」と友人を通じて伝えました。それが耳に入ったのか、まもなく野球部に来まし