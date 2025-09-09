秋の夜空に輝く月を眺めながら楽しみたい「雪見だいふく」。ロッテから、秋限定の「雪見だいふく 月見仕立て」が9月中旬より全国で発売されます。さらに9月15日には、毎年多くのファンが待ち望む「雪見だいふく コクのショコラ」も登場。おもちの食感とアイスの絶妙な組み合わせが秋の季節を彩ります。期間限定の特別な雪見だいふくで、心と舌を満たしてみませんか？ 月をイメージ♡雪見だいふく 秋限定お月見仕立て