私はマリア（30代）。3歳の息子（サク）を育てる母です。私と夫（キョウスケ、30代）は共働きで、今日はキョウスケが仕事へ行っています。私はサクと2人で休日をのんびり過ごしているところです。夕方バタつきたくないので、私はサクがお昼寝しているうちに夕食のカレーを作ることにしました。わが家は大人も甘口カレーが大好き。いつも家族3人分をひとつのお鍋で作っています。平日とは違い、今日はゆっくり食事の支度ができて嬉