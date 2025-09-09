【AnimeJapan 2026】 3月28日～3月31日 開催 会場：東京ビッグサイト 一般社団法人アニメジャパンは、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」を3月28日から3月31日まで東京ビッグサイトにて実施する。本日9月9日より出展社の募集を開始した。 2014年の初開催から13回目を迎える今回は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの