芸能事務所ブランニューミュージックは9日、フリーアナウンサー・タレントの吉田照美（74）の入院を公表し、「一定期間、活動をお休みさせて頂く」と伝えた。【写真】3日前には…SNSで元気な姿を見せた吉田照美同社公式サイトに「弊社所属 吉田照美の活動に関するご報告」が掲載され「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております。それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活