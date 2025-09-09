お笑いタレントの渡辺直美さんが2025年9月9日にインスタグラムのストーリーズを更新し、料理中にやけどをしてしまったことを明かした。「薬塗れば治るっぽい」渡辺さんはインスタグラムのストーリーズに、右手の中指から手全体にかけて包帯を巻いている状態で撮影した自身の写真を公開。写真では笑顔こそ見せていたが、「朝料理してたら油が大跳ねして火傷しました」と報告した。火傷の状態について渡辺さんは、「全然薬塗れば治る