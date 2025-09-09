【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 英国のレイナー副首相は住宅購入における税金の過少申告問題で5日に辞任した。同問題を調査していた独立調査委員は規律違反があったと判断するとの結論を示していた。貧困階級出身で、介護職などを経て政治家に進んだレイナー氏は労働階級からの支持率が高く、スターマー首相にとっても右腕ともいえる存在であっただけに、影響は大きい。スター