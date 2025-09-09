ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．（４２）が９日、自身のＳＮＳで２人目の孫が誕生したことを報告した。インスタグラムで「２人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」と新生児を抱いていとしそうに見つめるもの、２人の孫との３ショットをアップ。「母子ともに元気で、わたしもホッとひと安心。また家族が増えて、新保Ｆａｍｉｌｙはますます賑（にぎ）やかになりそうです」と伝えた。ＭＡＬＩＡ．は２