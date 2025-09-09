¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥À¥«¥ó¥À¡¢¡¢¡¢Î´¤È¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤ª¤â¤¦¡¢¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£°æÎ´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖÆ£°æÎ´¤µ¤ó¡×¡Ö·»¤µ¤ó¡×¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¡Ö»ä¤¬10Âå¡×¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼tv¡×¡Ö¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë