村上総務相は9日の会見で、石破首相の自民党総裁辞任表明に関連して「首相の心情を思うと非常に無念であったのではないか。私自身（総務相に）就任してから103万円の壁からSNS選挙の問題、広域リージョンの問題、フジテレビの問題と難問が続いたので、まだ道半ばだ。私以上に（石破）首相は南海トラフ対策などいろいろな問題について、まだまだやり残した感があるのではないか」と述べました。また、次期自民党総裁が備えるべき素