¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ò´É³í¤¹¤ëºß¥¢¥È¥é¥ó¥¿ÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Ï8Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¹©¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ°ÜÌ±Åö¶É¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹´Â«¤ò¡Ö³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£