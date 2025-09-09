ヤマハ発動機販売は9月5日より、スポーツスクーター「XMAX」の新車購入者および登録者全員に、「XMAX」と快適なツーリングライフを楽しむためのアイテムをプレゼントする「XMAXツーリングサポートキャンペーン」を期間限定で開催している。ヤマハ発動機販売「XMAXツーリングサポートキャンペーン」「XMAX」は、2眼ヘッドランプや骨格をモチーフとしたサイドカバーなど、スポーツコミューター"MAXシリーズ"のイメージを受け継ぐ上質