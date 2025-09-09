トヨタ新型「“5人乗り”コンパクトSUV」に大反響！ 「スポーティで“リッター23キロ”も走るのイイ」「街に映えるデザイン」「専用ロゴや高級感が魅力」の声も！ “4WD”×他と違うエンジン採用の 「カローラクロス」登場！