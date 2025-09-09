お笑いコンビ・レインボーの池田直人とKis-My-Ft2の二階堂高嗣がW主演を務めるドラマ『make up xxx〜美しきサレ妻メイクの逆襲〜』が、縦型ショートドラマアプリ『FANY :D』で9月16日より配信される。企画・プロデュースも務める池田は女優としてサレ妻役を、二階堂はモラハラ夫役を演じている。配信開始を前に、池田、二階堂、共演の田中美久、木崎ゆりあ(崎＝たつさき)にインタビューし、役者業への思いを聞いた。田中美久と木崎