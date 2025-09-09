スコットランド・プレミアリーグのセルティックが、来年１月の移籍市場でも日本代表ＦＷ前田大然（２７）の移籍を認めない方針であると、英メディア「フットボール・インサイダー」が報じた。前田は今夏のステップアップを目指していたが、最終的にクラブ側が認めず残留。現地メディアでは、イングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレスト、ブレントフォード、フラムが関心を示していると報じられ、ドイツからの興