ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï24Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¡×²Ö²»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀî粼¤Ë¤Ê¤ê1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤Ê¤¤Ëè