²Â»Ò¤µ¤Þ6·î ½©¼ÄµÜÈÞ¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤È¼¡½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬10·î¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î»ë»¡¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢¹áÀî¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¹áÀî¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï10·î2Æü¤È3Æü¡¢¹áÀî¸©¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£ ½éÆü¤Ï¹áÀî¸©Ä¾Åç¤ÎÃÏÃæÈþ½Ñ´Û¤ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹áÀî¸©¤Î¿Þ½ñ´ÛÁ¥¡Ö¤Û¤ó¤Î¤â¤ê¹æ¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ 2ÆüÌÜ¤Ï¹â¾¾»Ô¤ÎÂçÅç¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤ÇÆþ½ê¼Ô¤È