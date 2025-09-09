°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµ­Ç°¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£2022Ç¯11·î¤Ë³«±à¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌî³°¾å±Ç²ñ¡õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤â4²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï11·î1Æü¡¦2Æü¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëGLIM SPANKY¡¢Âç¸¶Ý¯»ÒÆÃÊÌ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê²»³Ú¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤ò¤¦¤¿¤¦ ¤½¤Î£²¡Ù¡Ê11·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²È¡¦ÉðÉôÁï