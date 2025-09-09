Ì¡ºÍ»Õ¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê73¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¢¥³¥ó¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë´Ì¤Î¡Ø¤ß¤Ã¤¯¤¹¤¸¤å¡¼¤Á¤å¡Ù¡Ä36Ç¯Á°¤Î¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ê¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Î¡È¥Û¥ó¥ÀÌ¾¼Ö¡ÉÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»µð¿Í¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾¯¤·¥ª¥¤¥ëÏ³¤ì¤¬Í­¤ê²¿²ó¤«¹©¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢°¦¼Ö¤Î1989Ç¯¼°¥Û¥ó¥À¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö