¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ì¾¸Å²°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èþ¿Í¶É¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶²³å¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤Ë¡¢¸¡»¡¤Ï¹´¶Ø·º3Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÈÂ¿ÌîÍ¤ºÈÈï¹ð(23)¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Ãæ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈþ¿Í¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢²ÃÆ£Îâ²»Èï¹ð(20)¤È19ºÐ¤Î½÷¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¶²³å¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ÃÆ£Èï¹ð¤Ï°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤¿ÃËÀ­¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢¸½¶â¤Ê¤ÉÌó1