£¹Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¹©¶È¾ðÊó²½Éô¤ÎÍû³ÚÀ®ÉôÄ¹¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥¶Ìé¯¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¹©¶È¾ðÊó²½Éô¤ÎÍû³ÚÀ®¡Ê¤ê¡¦¤é¤¯¤»¤¤¡ËÉôÄ¹¤Ï9Æü¡¢¹ñÌ³±¡¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤¬³«¤¤¤¿¡ÖÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ã£À®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡Ë´ðÃÏ¶É¤ò459Ëü8Àé¥«½êÀ°È÷¤·¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÇºÇ¤â¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£