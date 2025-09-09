8·î¤Î¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï4·ï¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï5²¯7500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î¤Î¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï4·ï¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ1·ïÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤Ï5²¯7500Ëü±ß¤Ç¡¢2²¯1500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÎÌó2.7ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÇÀ¶È¡¢²·Çä¶È¡¢±¿Í¢¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬1·ï¤º¤Ä¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬½¾¶È°÷10¿ÍÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ç¤·