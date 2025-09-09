9·î5Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎËÒÇ·¸¶»Ô¤«¤éµÈÅÄÄ®¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÉ÷Â®Ìó75m/s¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È9·î8Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÅý·×»Ë¾å¡¢ºÇÂçµé¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÒÇ·¸¶»Ô¤ÈµÈÅÄÄ®¤ÎÎµ´¬¡È¹ñÆâºÇÂçµé¡ÉÉ÷Â®Ìó75m/s¤Èµ¤¾ÝÄ£ ³ÝÀî¤ÎÆÍÉ÷¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À­¹â¤¤¡×¡áÀÅ²¬ 5Æü¸á¸å0»þ50Ê¬º¢¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÀÅÇÈ¤«¤éµÈÅÄÄ®¤ÎÂçÈ¨¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸½ÃÏÄ´ºº¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢É÷Â®Ìó75m/s¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È