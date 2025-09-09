¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î8Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤òÂ³¤±¤¿¡£½é²ó¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÈÈ´·²¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2²ó¤ËÀèÆ¬¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤ÈÅðÎÝ¤âµö¤¹¤Ê¤É1»à»°ÎÝ¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢Ã¥¤Ã¤¿