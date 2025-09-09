Ê¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡á2024Ç¯11·îÊ¿¾­ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï9Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò½ä¤ê¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¤äÄ¹Ï·¤¬È¯¸À¤·¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁíºÛÁª¤ò¤·¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ï½ª¤ï¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤äµìÇÉÈ¶¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¿·ÁíºÛÁª½Ð¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿·Á¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢µìÇÉÈ¶¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ï¢·È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£