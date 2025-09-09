ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、9月17日から30日までの14日間、新大久保商店街において大規模なプロモーション企画を実施するTRICKS(トリックス)「TRICKS」は、1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線