»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¤Î¡ÖMine½©µÈÂæ¡×¡ÊÆüËÜ¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Äó¶¡¡ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï9Æü¡¢µ®½Å¤ÊÃÏ·Á¤äÃÏ¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿¼«Á³¸ø±à¡ÖÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¤Î¡ÖMine½©µÈÂæ¡×¤¬¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤Ø¤ÎÇ§Äê´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯½Õ¤´¤í¤ËÀµ¼°¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥æ¥Í¥¹¥³Áª½Ð¤Î¿³ºº°÷¤¬7·î¤Ë¸½ÃÏ¤òÄ´ºº¡£½ñÎà¿³ºº¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢º£·î¤Ë¥Á¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Î²ñ¹ç¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£4