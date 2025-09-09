４日、空から見た海南省の定安塔嶺工業パーク。（ドローンから、定安＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口9月9日】中国海南省の定安塔嶺工業パークはここ数年、技術革新を原動力に、バイオ医薬、新型食品加工、グリーン（環境配慮型）建築の三大産業に注力し、製造のスマート化に取り組んでいる。敷地内には328社が拠点を置いており、2025年上半期（1〜6月）の営業収入は前年同期比34.2％増の50億2千万元（1元＝約21円）