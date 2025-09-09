【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先週前半は、先々週後半から続くユーロ高円安の流れを受けて上昇。171円台から2日に先週の高値となる173円41銭を付けた。その後は5日の米雇用統計を前にドル主導の展開となり、ユーロ円ははっきりした方向性が見られず173円00銭を挟んでの上下となった。 週明けは週末に石破首相が退陣を表明したことを受けた円売りに、それまで上値を抑えていた173円50銭手