¡þMLB ¥Ñ¥É¥ì¥¹-¥ì¥Ã¥º(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤¬¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¡£½é²ó¤Ë2»àµå1»Íµå¤Ç·×30µå¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ©µå¤òÍð¤¹¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢5²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ6¡¢Í¿»Í»àµå4¡¢4¼ºÅÀ¡£º£µ¨5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎT.J.¥Õ¥ê¡¼¥É¥ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢8µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Àè