Á°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÆüº¹¤·¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±«¤Î¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤âÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë