º£·î2Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¤Ç²òÂÎ¹©»ö²ñ¼Ò¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÊü²Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£·î2Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¤Î²òÂÎ¹©»ö²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥ó¥ì¡¼¡×¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ç¤¢¤ëÅÄÊÕÌÐ¼£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê59¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¾®