½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ëÏªÃÏ¥ß¥«¥ó¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×¤Î½é¥»¥ê¤¬ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×½é¥»¥ê ÏªÃÏ¥ß¥«¥ó¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×¤Ï¶ËÁáÀ¸¤ÎÉÊ¼ï¤ÇµÏÃÛ»Ô¤äÄÅµ×¸«»Ô¤Ê¤É¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂçÊ¬»Ô¤Î»Ô¾ì¤Ç9ÆüÄ«¡¢½é¥»¥ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5¥­¥í¤Ç3Ëü5Àé±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£1¥­¥íÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù80±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤¯¤Æ±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£