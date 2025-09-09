ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï9Æü¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆMF¾®ÅÄæû¿Í(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18)¤¬²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆMFµÜºê³ð(±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹)¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÂåÉ½¤Ï8Æü¤Ë½¸¹ç¡£11Æü¤«¤é¤Î¡ÖÂè27²ó¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼in¿·³ã¡×¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£