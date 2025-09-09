どのポジションで出ても心配はないと言い切った。日本代表DF長友佑都(FC東京)がメキシコ戦から大幅にメンバーが替わることの予想されるアメリカ戦を翌日に控え、自信とやる気をみなぎらせた。今回の森保ジャパンはメインシステムが3バックであるのに対して、主力にケガ人が相次いだことでCBを本職とする選手は板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢、荒木隼人の4人。メキシコ戦でフル出場した渡辺と瀬古、その試合中に足を痛めた板倉がアメ