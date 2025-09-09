難敵のメキシコを相手にスコアレスドローに抑えた一戦から中2日。アメリカ戦に向けて日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)が準備万端だ。「守備としては前回ゼロで終えられたので、これを継続してアメリカシリーズを終えられたらと思う」と2試合連続無失点へ意欲を見せた。6日のメキシコ戦後、アメリカ西海岸のカリフォルニア州オークランドから東部オハイオ州コロンバスに飛行機で約4時間の移動を行った日本代表。時差も3時間あるが