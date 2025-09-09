アメリカ遠征2戦目となるアメリカとの親善試合に向けて最終調整を行った日本代表FW町野修斗(ボルシアMG)が報道陣の取材に応じ「前回は世界との壁を感じさせられた。個人的にはやり返したいという強い思いがある」と“リベンジ”を誓った。2022年7月のEAFF E-1選手権でA代表デビューし、大会3得点を挙げた勢いで迎えた同年9月23日、町野はデュッセルドルフで行われたアメリカとの国際親善試合に出場した。1-0とリードして折り返